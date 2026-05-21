محافظ بورسعيد يبحث مقترحات تنمية منطقة الجنوب والتوسع في المشروعات

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا لبحث عدد من المقترحات الخاصة بتنمية منطقة جنوب بورسعيد، والتوسع في المشروعات الصناعية والتنموية والخدمية، في إطار جهود المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات المتاحة بمختلف المناطق.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، ومديري الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة.

أبو ليمون يؤكد: أهمية الاستغلال الأمثل لمقومات جنوب بورسعيد لتحقيق التنمية المستدامة

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ بورسعيد الموقف الحالي لعدد من المناطق بجنوب المحافظة، إلى جانب متابعة موقف المساحات المنزرعة ومناطق الاستزراع السمكي، فضلًا عن استعراض موقف التعديات على أملاك الدولة، والوقوف على طبيعة الأنشطة القائمة داخل المنطقة، بما يساهم في وضع رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستهدفة.

كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بالأعمال الصناعية و التنموية والخدمية المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يتواكب مع خطط المحافظة للنهوض بمختلف القطاعات وتحقيق أفضل استغلال للمناطق الواعدة.

و وجه محافظ بورسعيد في هذا الشأن بإعداد دراسة وافية وشاملة لكافة الموضوعات المتعلقة بالمشروعات التنموية والخدمية المقترحة، فضلًا عن دراسة مخططات التوسعات الصناعية بصورة متكاملة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للتنمية وتوفير فرص عمل للشباب، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة ويدعم خطط التنمية المستدامة.