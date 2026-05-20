محافظ بورسعيد يتفقد منطقة شباب المدينة بحي الزهور تمهيدا لبدء أعمال التطوير ورفع الكفاءة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، منطقة “شباب المدينة” بحي الزهور وذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على احتياجات المناطق السكنية المختلفة تمهيدًا لبدء أعمال التطوير ورفع كفاءة المنطقة.

أبو ليمون يوجه بتحسين مستوى الخدمات والتوسع في أعمال التشجير والتجميل بالمنطقة

رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير سيناء ببورسعيد،والجهات التنفيذية المعنية.

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد الحالة العامة بالمنطقة موجها بسرعة إعداد خطة متكاملة لتطوير المنطقة السكنية، بما يشمل رفع كفاءة الطرق الداخلية والأرصفة وتحسين منظومة الإنارة العامة والتنسيق الحضاري، إلى جانب التوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء.

كما وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بالاهتمام بالمظهر العام للمنطقة والتأكد من انتظام أعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة مستمرة بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع المحيطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، للحفاظ على السيولة المرورية والشكل الحضاري للمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تواصل تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية بمختلف الأحياء في إطار رؤية متكاملة لتحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.