محافظ بورسعيد: استمرار أعمال طلاء واجهات العمارات بمناطق السيدة نفيسة وفاطمة الزهراء|صور

يواصل حي الضواحي بمحافظة بورسعيد رئاسة فوزي الوالي، تنفيذ أعمال طلاء واجهات العمارات بعدد من المناطق، ضمن خطة متكاملة لتحسين الهوية البصرية وإضفاء الطابع الجمالي على المناطق السكنية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بشأن تحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة المناطق السكنية بمختلف الأحياء،

وشهدت مناطق السيدة نفيسة وفاطمة الزهراء والإسراء استمرار أعمال طلاء ورفع كفاءة واجهات العمارات السكنية، بما يسهم في تحسين الشكل العام وإظهار المناطق بصورة حضارية متناسقة، إلى جانب الحفاظ على المظهر الجمالي للمناطق السكنية.

متابعة ميدانية مستمرة لضمان سرعة الإنجاز والالتزام بالجودة



وتابع رئيس حي الضواحي الأعمال ميدانيًا للتأكد من الالتزام بمعدلات التنفيذ المحددة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في أعمال الطلاء والتنسيق الحضاري، بما يحقق الشكل الجمالي المستهدف للمناطق الجاري تطويرها.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار جهود المحافظة في تنفيذ خطط التجميل والتطوير بمختلف الأحياء، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وخلق بيئة حضارية تليق بأهالي بورسعيد، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.