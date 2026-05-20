محافظ بورسعيد: تكثيف معدلات التنفيذ بتطوير 239 عمارة بخالد بن الوليد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون ،محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمنطقة خالد بن الوليد بحي الزهور والتي تشمل تطوير 239 عمارة سكنية، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي في إطار جهود محافظة بورسعيد لتطوير المناطق السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين،

رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،والاستاذة لمياء الجيار مدير ادارة وحدة الرصد الميداني والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير سيناء ببورسعيد

،والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات.

أبو ليمون يؤكد أهمية زيادة المساحات الخضراء والتشجير للحفاظ على المظهر الحضاري

وخلال تفقده، تابع محافظ بورسعيد سير العمل في أعمال تطوير واجهات العمارات السكنية والتي تهدف إلى إضفاء شكل جمالي وحضاري متناسق على المنطقة إلى جانب متابعة أعمال رفع كفاءة وتحديث شبكات الصرف الصحي لتحسين البنية التحتية وضمان سرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

كما شملت الجولة متابعة أعمال رصف الطرق الداخلية ورفع كفاءتها، وتحسين منظومة الإضاءة العامة، ومتابعة أعمال التشجير والتوسع في زراعة الأشجار والنباتات وزيادة المساحات الخضراء لتحقيق بيئة صحية ومظهر حضاري متكامل.وإنشاء الحديقة الجديدة بالمنطقة، بما يوفر متنفس حضاري ومساحات ترفيهية لأهالي المنطقة.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بتكثيف أعمال والالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتكثيف معدلات التنفيذ مع تطبيق أعلى معايير الجودة في كافة الأعمال الجارية، مشدد على استمرار المتابعة الميدانية للأعمال .