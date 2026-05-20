بند مفاجئ يمنح نادٍ أوكراني 6 ملايين جنيه حال تتويج الزمالك بالدوري

كشفت تقارير إعلامية عن وجود بند إضافي في عقد انتقال البرازيلي خوان بيزيرا إلى صفوف الزمالك، يمنح نادي أوليكساندريا الأوكراني مكافأة مالية؛ حال تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري المصري هذا الموسم.

وبحسب التقارير، سيحصل النادي الأوكراني على 100 ألف دولار، ما يعادل نحو 6 ملايين جنيه مصري؛ في حال نجاح الزمالك في حصد لقب الدوري الممتاز مساء اليوم.

يأتي ذلك في الوقت الذي تبلغ فيه مكافأة التتويج الرسمية بالدوري المصري نحو 5 ملايين جنيه؛ ما يعني أن قيمة البند التحفيزي في صفقة بيزيرا تتجاوز مكافأة البطولة نفسها.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة حاسمة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري، حيث يحتاج الفريق إلى نقطة واحدة فقط من أجل التتويج رسميًا باللقب.