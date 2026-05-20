أوقاف بورسعيد تخصص 11 ساحة لأداء صلاة العيد

خصصت مديرية أوقاف بورسعيد 11 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف أحياء المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، لاستقبال المصلين وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الشعائر.

جاء ذلك في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وبتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون،

محافظ بورسعيد استعدادت مكثفة لاستقبال عيد الاضحى المبارك

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد بمحيط الساحات المخصصة للصلاة، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتوفير السيولة المرورية، بما يضمن راحة المواطنين وخروج صلاة العيد بصورة حضارية ومنظمة.

وتضمنت الساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى بنطاق الشرق وبورفؤاد: ساحة المعمورة بشارع عاطف السادات، وساحة السلام بشارع عاطف السادات، وساحة بورفؤاد الكبير بمدينة بورفؤاد، وساحة الشبان المسلمين أمام حديقة سعد زغلول.

كما شملت الساحات المخصصة بنطاق الضواحي والمناخ: ساحة السيدة زينب بمنطقة بنك الإسكان، وساحة التوحيد بمنطقة 6 أكتوبر، وساحة الرزاق بشارع عمر بن عبد العزيز، وساحة الحرمين بمنطقة التصنيع، وساحة الشيخ زايد بالحي الإماراتي، وساحة الحسين بالمنطقة السابعة، إلى جانب ساحة حمدي تمام بمنطقة طرح البحر.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية ومديرية الأوقاف، لضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين بمحيط الساحات، وتحقيق أعلى درجات التنظيم والانضباط خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.