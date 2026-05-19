قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أتربة وأمطار.. خريطة الظواهر الجوية المتوقعة من شمال البلاد حتى الصعيد
تحذير من السعودية.. تأشيرات الزيارة لا تبيح لحاملها أداء فريضة الحج
أذكار أوصى بها النبي في العشر من ذي الحجة.. اغتنمها خلال أعظم أيام الدنيا
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟
وزير الدولة للإعلام يلتقي رؤساء قنوات وشبكات ماسبيرو.. اليوم
ابتعدوا فورا.. الاحتلال يصدر إنذارا عاجلا لسكان المعشوق بجنوب لبنان
لا نشعر بالقلق.. الزمالك يكشف تطورات موقف القيد وصفقات الموسم الجديد
ترامب: أطلعت إسرائيل على قرار تأجيل الهجوم على إيران
من يتوج بطلا؟.. هشام حنفي يكشف السيناريوهات المحتملة لصراع الدوري المشتعل
أعمال لها ثواب الحج.. عبادات صالحة تنال بها الأجر العظيم
موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التكنولوجيا والابتكار.. انطلاق الملتقى العلمي الأول لجامعة شرق بورسعيد

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية تطلق الملتقى العلمي الأول تحت شعار «التكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل مستدام»
جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية تطلق الملتقى العلمي الأول تحت شعار «التكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل مستدام»
محمد الغزاوى

نظمت جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور هبة عبد العاطي، رئيس الجامعة فعاليات الملتقى العلمي الأول تحت شعار «التكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل مستدام»، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات الصناعية والمجتمعية، ونخبة من الشخصيات العامة والمهتمين بمجالات التكنولوجيا والابتكار.

شهد الملتقى حضور الأستاذ الدكتور مصطفى محمد مصطفى، المشرف العام على قطاع شؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور ياسمين عبد المعطي، عميد كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، والأستاذ الدكتور أسامة شرف، عميد كلية تكنولوجيا الصناعةوالطاقة،والاستاذ ابراهيم عزام الامين العام للجامعة، 

وتشرفت الجامعة بحضور الأستاذ الدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة شرق بورسعيد. 

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية تطلق الملتقى العلمي الأول تحت شعار «التكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل مستدام»


وأكدت الأستاذ الدكتور هبة عبد العاطي، رئيس الجامعة، أن تنظيم الملتقى العلمي الأول يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على تقديم مشروعات تطبيقية توظف التكنولوجيا الحديثة في ابتكار حلول عملية للتحديات التنموية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويعزز دور الجامعة في إعداد كوادر تكنولوجية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 

وتضمنت فعاليات الملتقى افتتاح المعرض العلمي المصاحب، الذي ضم مشروعات طلابية متميزة من كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وبرامجهما الأكاديمية المختلفة. وقد عكست هذه المشروعات المستوى العلمي والمهاري المتقدم لطلاب الجامعة، وأظهرت قدرتهم على توظيف المعارف النظرية في تصميم حلول عملية ومبتكرة تخدم القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية.

كما جسدت المشروعات المعروضة مدى تميز الطلاب وما يتمتعون به من مهارات تقنية وإبداعية عالية، بما يؤكد نجاح الجامعة في توفير بيئة تعليمية حديثة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتسهم في إعداد خريجين قادرين على الابتكار والمنافسة بجدارة في سوق العمل المحلي والإقليمي.

ويأتي هذا الملتقى في إطار استراتيجية جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية الهادفة إلى تعزيز ثقافة الابتكار وربط التعليم التكنولوجي باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة.

بورسعيد جامعة بورسعيد التكنولوجية جامعة شرق بورسعيد الملتقي العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

انقطاع المياه

غداً.. قطع المياه 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

صورة تعبيرية

لمدة ٦ ساعات … انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمحافظة القاهرة لهذا السبب

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو

فيديو

دومينيك حوراني

«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

الشهيد محمد قطب رمضان

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

عفراء سلطان

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد