التكنولوجيا والابتكار.. انطلاق الملتقى العلمي الأول لجامعة شرق بورسعيد

نظمت جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور هبة عبد العاطي، رئيس الجامعة فعاليات الملتقى العلمي الأول تحت شعار «التكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل مستدام»، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات الصناعية والمجتمعية، ونخبة من الشخصيات العامة والمهتمين بمجالات التكنولوجيا والابتكار.



شهد الملتقى حضور الأستاذ الدكتور مصطفى محمد مصطفى، المشرف العام على قطاع شؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور ياسمين عبد المعطي، عميد كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، والأستاذ الدكتور أسامة شرف، عميد كلية تكنولوجيا الصناعةوالطاقة،والاستاذ ابراهيم عزام الامين العام للجامعة،

وتشرفت الجامعة بحضور الأستاذ الدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة شرق بورسعيد.

وأكدت الأستاذ الدكتور هبة عبد العاطي، رئيس الجامعة، أن تنظيم الملتقى العلمي الأول يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على تقديم مشروعات تطبيقية توظف التكنولوجيا الحديثة في ابتكار حلول عملية للتحديات التنموية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويعزز دور الجامعة في إعداد كوادر تكنولوجية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وتضمنت فعاليات الملتقى افتتاح المعرض العلمي المصاحب، الذي ضم مشروعات طلابية متميزة من كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وبرامجهما الأكاديمية المختلفة. وقد عكست هذه المشروعات المستوى العلمي والمهاري المتقدم لطلاب الجامعة، وأظهرت قدرتهم على توظيف المعارف النظرية في تصميم حلول عملية ومبتكرة تخدم القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية.

كما جسدت المشروعات المعروضة مدى تميز الطلاب وما يتمتعون به من مهارات تقنية وإبداعية عالية، بما يؤكد نجاح الجامعة في توفير بيئة تعليمية حديثة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتسهم في إعداد خريجين قادرين على الابتكار والمنافسة بجدارة في سوق العمل المحلي والإقليمي.

ويأتي هذا الملتقى في إطار استراتيجية جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية الهادفة إلى تعزيز ثقافة الابتكار وربط التعليم التكنولوجي باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة.