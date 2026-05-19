وائل ربيع: إيران ارتكبت أخطاء استراتيجية باستهدافها دولًا عربية رغم علاقات سابقة

أكد اللواء الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية والخبير في الأمن الإقليمي، أن إيران ارتكبت أخطاء استراتيجية باستهدافها دولًا عربية رغم علاقات سابقة داعمة لها خلال فترات العقوبات.

وقال وائل ربيع، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن طهران تمر بضغط اقتصادي كبير يدفعها للتركيز على رفع العقوبات والإفراج عن أموالها المجمدة في الخارج.

وأوضح أن المفاوضات مع الولايات المتحدة تدور حول وقف التصعيد، وضمان عدم العودة للحرب، والإفراج عن الأموال المجمدة، بينما تسعى واشنطن – وفق تحليله – لفرض شروط صارمة على إيران.

الردع الموجه للولايات المتحدة

وأشار إلى أن بعض الرسائل الإيرانية تجاه دول خليجية تأتي في إطار الردع الموجه للولايات المتحدة بشأن أي استهداف لمنشآت الطاقة الإيرانية.