وائل ربيع: زيارات الرئيس السيسي للمؤسسات العسكرية تعكس اهتمامه بجاهزية القوات المسلحة

أكد اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقيادة الاستراتيجية والأكاديمية العسكرية؛ تؤكد حرصه على متابعة تطوير القوات المسلحة، والتواصل مع طلبة الكليات العسكرية.

وقال وائل ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن هذه الزيارات تعزز الروح المعنوية والانتماء الوطني، مشيرًا إلى أن القيادة الاستراتيجية الجديدة تعتمد على أحدث أنظمة القيادة والسيطرة؛ بما يدعم كفاءة القوات المسلحة في مواجهة التحديات المختلفة.

تعزيز قدرات الدولة الدفاعية

وأشار إلى أن حرص الرئيس السيسي على متابعة هذه المنظومات بنفسه؛ يعكس اهتمامًا كبيرًا بتعزيز قدرات الدولة الدفاعية، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية عسكرية متطورة، تدعم حماية الأمن القومي والحفاظ على استقرار الدولة.