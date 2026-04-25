وائل ربيع: استراتيجية مصر قائمة على التخطيط .. ورفض التهجير ثبات يحمي القضية الفلسطينية

قال اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية وخبير الأمن الإقليمي، إن الدولة المصرية تنتهج رؤية استراتيجية متكاملة في إدارة ملفاتها العسكرية والسياسية، تقوم على التخطيط الدقيق وعدم الإقدام على أي خطوة دون دراسة متأنية لكافة تداعياتها.

القدرة على اتخاذ قرارات مدروسة

وأوضح ربيع، خلال استضافته ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة الحياة، أن القيادة المصرية، على مر العصور، تميزت بالحكمة والقدرة على اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى أسس استراتيجية واضحة، بما يحقق الأهداف الوطنية مع تقليل الخسائر إلى أدنى حد ممكن.

عرقلة جهود التنمية وإضعاف الدولة

وأشار إلى أن الإرهاب لا يستهدف فقط نشر الفوضى، بل يعمل بشكل أساسي على عرقلة جهود التنمية وإضعاف الدولة، مؤكدًا أن مصر واجهت هذه التحديات بحسم ونجحت في الحفاظ على مسارها التنموي رغم التهديدات.

موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد ربيع على أن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، والذي عبّر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس وعيًا عميقًا بخطورة هذا الطرح، موضحًا أن التهجير يمثل تهديدًا مباشرًا لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع، خاصة أي محاولات لنقل الفلسطينيين إلى سيناء.

التخطيط العسكري

ولفت إلى أن حرب أكتوبر 1973 ما زالت تمثل نموذجًا عالميًا في التخطيط العسكري، خاصة في ما يتعلق بخطة الخداع الاستراتيجي، حيث تُدرّس حتى اليوم في كبرى الأكاديميات العسكرية في دول مثل إنجلترا والولايات المتحدة، باعتبارها مثالًا فريدًا على كفاءة التخطيط والتنفيذ العسكري.

القوة والوعي الاستراتيجي

واختتم ربيع تصريحاته بالتأكيد على أن التجربة المصرية تجمع بين القوة والوعي الاستراتيجي، وهو ما يضمن الحفاظ على الأمن القومي ومواصلة مسيرة التنمية بثبات.

