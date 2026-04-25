ظهور بورش كايين كوبيه الكهربائية بقوة 1140 حصانًا

في تحدٍ صريح للمنافسين العالميين والشركات الصينية الصاعدة، اختارت شركة بورش معرض بكين الدولي للسيارات 2026 لتكشف عن أيقونتها الجديدة كايين كوبيه الكهربائية.

ولم تكتفِ العلامة الألمانية بتقديم سيارة صديقة للبيئة، بل قدمت وحشًا ميكانيكيًّا يولد قوة مذهلة تصل إلى 1140 حصانًا في فئة "Turbo"، مما يمنحها تسارعًا يضاهي السيارات الخارقة؛ حيث تنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.5 ثانية فقط، لتثبت بورش أن سيارات المهام اليومية يمكنها أن تحمل روح حلبات السباق.

تصميم إيروديناميكي ومدى قيادة يتخطى 660 كم

تأتي كايين كوبيه الكهربائية بتصميم يركز بشكل مكثف على الانسيابية الهوائية لتقليل مقاومة الرياح وزيادة الكفاءة؛ حيث زودت بنظام "الديناميكا الهوائية النشطة" الذي يضبط زوايا الجناح الخلفي وفتحات التهوية آليًّا وفقًا لسرعة السيارة.

وبفضل هذه التقنيات وبطارية متطورة، توفر السيارة مدى قيادة مدهشًا يصل إلى 668 كيلومترًا (415 ميلًا) في الشحنة الواحدة، مما يقضي تمامًا على قلق المدى في الرحلات الطويلة، مع الحفاظ على الأداء الرياضي الشرس الذي تشتهر به عائلة "كايين".

تقنيات شحن فائقة ومقصورة رقمية مستقبلية

استغلت بورشه هندستها المتطورة لتقديم نظام شحن سريع يتيح للملاك استعادة طاقة البطارية في وقت قياسي، مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات الكهربائية شحنًا في العالم.

ومن الداخل، تتألق السيارة بـ "المقصورة الرقمية" التي تضم شاشات ممتدة تغطي لوحة القيادة بالكامل، مع نظام تعليق هوائي تكيفي يضمن راحة مطلقة للركاب وثباتًا استثنائيًّا في المنعطفات الحادة.

كما طرحت بورش حزمة "Sport" خفيفة الوزن لمن يرغب في أقصى درجات الأداء الرياضي وتقليل وزن السيارة الإجمالي.

يمثل إطلاق كايين كوبيه الكهربائية في بكين رسالة استراتيجية واضحة؛ ففي ظل السباق المحموم بين شركات مثل "تسلا" و"بي واي دي" لتقديم محركات تتجاوز قوتها 600 حصان، قررت بورش رفع سقف المنافسة إلى حاجز الأربعة أرقام.

وتهدف بورش من خلال هذا الطراز إلى استعادة ريادتها في قطاع السيارات الفاخرة عالية الأداء، مؤكدة أن التكنولوجيا الكهربائية ليست مجرد وسيلة للتنقل المستدام، بل هي أداة لتقديم مستويات من القوة والسرعة لم يكن من الممكن تخيلها في سيارات الدفع الرباعي من قبل.