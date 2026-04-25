برقم اللوحة.. خطوات الاستعلام مجانًا عن مخالفات السيارات أون لاين
القومي للأورام يحذر المرضي من الحصول على معلومات عبر التواصل الاجتماعي
ماكرون يدعو إلى إحلال السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط
مصدر باكستاني: عراقجي قدم مطالب طهران وتحفظاتها بشأن الشروط الأمريكية لإسلام آباد
قوة وحكمة وإرادة صلبة.. رسائل الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء
على الربابة بغني.. الاتحاد الأوروبي يهنئ مصر بعيد تحرير سيناء
الصحة: تدريب الصيادلة على تقديم المشورة الأسرية
مصر تحتفل بأعياد تحرير سيناء.. سويلم: مشروعات كبرى في مجال الري لتنمية سيناء
ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه
تحت شعار وحدة الأمة.. أول قافلة من الحجاج الإيرانيين تتوجه إلى بيت الله الحرام
حبيت الإنشاد من صغري بسبب إذاعة القرآن.. طالبة أزهرية تحصد لقب «منشد مصر 2026»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ظهور بورش كايين كوبيه الكهربائية بقوة 1140 حصانًا

بورش كايين
بورش كايين
عزة عاطف

في تحدٍ صريح للمنافسين العالميين والشركات الصينية الصاعدة، اختارت شركة بورش معرض بكين الدولي للسيارات 2026 لتكشف عن أيقونتها الجديدة كايين كوبيه الكهربائية. 

ولم تكتفِ العلامة الألمانية بتقديم سيارة صديقة للبيئة، بل قدمت وحشًا ميكانيكيًّا يولد قوة مذهلة تصل إلى 1140 حصانًا في فئة "Turbo"، مما يمنحها تسارعًا يضاهي السيارات الخارقة؛ حيث تنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.5 ثانية فقط، لتثبت بورش أن سيارات المهام اليومية يمكنها أن تحمل روح حلبات السباق.

تصميم إيروديناميكي ومدى قيادة يتخطى 660 كم

تأتي كايين كوبيه الكهربائية بتصميم يركز بشكل مكثف على الانسيابية الهوائية لتقليل مقاومة الرياح وزيادة الكفاءة؛ حيث زودت بنظام "الديناميكا الهوائية النشطة" الذي يضبط زوايا الجناح الخلفي وفتحات التهوية آليًّا وفقًا لسرعة السيارة. 

وبفضل هذه التقنيات وبطارية متطورة، توفر السيارة مدى قيادة مدهشًا يصل إلى 668 كيلومترًا (415 ميلًا) في الشحنة الواحدة، مما يقضي تمامًا على قلق المدى في الرحلات الطويلة، مع الحفاظ على الأداء الرياضي الشرس الذي تشتهر به عائلة "كايين".

تقنيات شحن فائقة ومقصورة رقمية مستقبلية

استغلت بورشه هندستها المتطورة لتقديم نظام شحن سريع يتيح للملاك استعادة طاقة البطارية في وقت قياسي، مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات الكهربائية شحنًا في العالم. 

ومن الداخل، تتألق السيارة بـ "المقصورة الرقمية" التي تضم شاشات ممتدة تغطي لوحة القيادة بالكامل، مع نظام تعليق هوائي تكيفي يضمن راحة مطلقة للركاب وثباتًا استثنائيًّا في المنعطفات الحادة. 

كما طرحت بورش حزمة "Sport" خفيفة الوزن لمن يرغب في أقصى درجات الأداء الرياضي وتقليل وزن السيارة الإجمالي.

يمثل إطلاق كايين كوبيه الكهربائية في بكين رسالة استراتيجية واضحة؛ ففي ظل السباق المحموم بين شركات مثل "تسلا" و"بي واي دي" لتقديم محركات تتجاوز قوتها 600 حصان، قررت بورش رفع سقف المنافسة إلى حاجز الأربعة أرقام. 

وتهدف بورش من خلال هذا الطراز إلى استعادة ريادتها في قطاع السيارات الفاخرة عالية الأداء، مؤكدة أن التكنولوجيا الكهربائية ليست مجرد وسيلة للتنقل المستدام، بل هي أداة لتقديم مستويات من القوة والسرعة لم يكن من الممكن تخيلها في سيارات الدفع الرباعي من قبل.

بورش كايين بورش كايين كوبيه 2026 أسرع سيارة SUV في العالم مواصفات كايين الكهربائية أسعار بورش معرض بكين للسيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

دعاء الفرج

دعاء الفرج مكتوب.. أفضل الأدعية بعد صلاة الفجر المستجابة لتفريج الهموم

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

ترشيحاتنا

حسام عوض

أحمد حسام عوض يحصل على الماجستير التنفيذي في إدارة الأحداث الرياضية

التحكيم

94 صوتا ضد القرار.. لجنة الحكام تحسم موقفها من ركلة جزاء طلائع الجيش

الزمالك والأهلي

الطريق إلى اللقب.. مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري

بالصور

بدون إتلاف القماش.. طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

بي واي دي تكشف عن Formula X الكهربائية بقوة 1000 حصان

BYD
BYD
BYD

ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور

ماري ترامب
ماري ترامب
ماري ترامب

ماذا يحدث للجسم عند التوقف نهائيا عن تناول الخبر بالدقيق الأبيض؟

لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟
لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟
لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد