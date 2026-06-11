قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب غزة
تقديرات إسرائيلية : الضربات الأمريكية الأخيرة قد تمهد لعملية أوسع ضد إيران
سعر الدولار اليوم الخميس أمام الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي
دراسة تحذر : تناول هذا المشروب يوميًا يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد 15%
عمر مرموش: منتخب مصر الأقوى بأفريقيا.. ونحلم بالذهاب بعيدًا في كأس العالم
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
تراجع جديد في البيض والمكرونة وزيادة لـ الأرز .. أسعار السلع اليوم
بلومبيرج: أول اجتماع أمني مباشر بين الإمارات وإيران منذ اندلاع الحرب
متغيرش.. سعر العملات الأجنبية اليوم.. الدولار يسجل 51.9 جنيهًا واليورو بـ59.8 جنيهًا
أحمد موسى: ثقتي كبيرة في أبطال منتخب مصر أمام بلجيكا.. العاصفة الكروية قادمة من أرض النيل
احتجاجات الحريديم تشل الحركة في إسرائيل.. وإجراءات أمنية مشددة حول مطار بن جوريون
تناول هذه الفاكهة يمنع جرثومة المعدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

المتهمة
المتهمة
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات خادشة بالإسكندرية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية فيديوهات صانعة محتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدى علي معلمة

بعد رفضها الغش.. أولياء أمور ينهالون بالضرب على معلمة داخل مدرسة

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر الذهب

نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 1600 جنيه| انهيار أسعار الذهب في مصر

مضيق هرمز

إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام جميع السفن

ترشيحاتنا

إطلاق هاتف Find N7

عملاق أوبو الجديد.. إليك أهم مواصفات هاتف Oppo Find X9 Pro

ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك موديل 2027

شاهد| ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك 2027

بي ام دبليو X7 موديل 2027

مواصفات بي إم دبليو X7 موديل 2027 الجديدة

بالصور

دراسة تحذر : تناول هذا المشروب يوميًا يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد 15%

المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد
المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد
المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكي؟

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

نشرة المرأة والمنوعات | حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي.. الفيتامينات التي يحتوي عليها البيض.. هل يعد بديلاً للحوم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

من غير ماتاخد بالك .. أكلات تسبب ظهور الكرش

الكرش
الكرش
الكرش

فيديو

وفاة مؤذن

أثار تفاعلا واسعا.. وفاة مؤذن داخل مسجد أثناء رفع أذان العصر

الاعتداء على معلمة

بسبب منع الغش.. فيديو صادم لاعتداء أولياء أمور على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد