يقيم مع والدته ويعمل فى جمع القمامة .. الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات الطفل مغاير

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأطفال (أطلق على نفسه إسم مغاير) بقيام والدته بتركه بأحد الشوارع بمنطقة زهراء المعادى بالقاهرة منذ عامين لإعتزامها الزواج عقب وفاة والده فى إطار إستجداء المواطنين.

بالفحص أمكن تحديد الطفل المشار إليه (سن 14) وبسؤاله أقر بأنه يعمل مع والدته فى جمع القمامة ، وإختلاقه الواقعة المشار إليها بمقطع الفيديو لإستجداء المواطنين وجذب تعاطفهم ، وأن والده على قيد الحياة ومحبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا ، وأنه يقيم بصفة متقطعة لدى صاحب شركة فى إطار إستجدائه (أمكن تحديده وبسؤاله أيد ما سبق).

بإستدعاء والدة الطفل (مقيمة بمنطقة البساتين بالقاهرة) ، وبسؤالها وبمواجهتها أقرت بأن نجلها معتاد على الكذب وإختلاق مثل تلك الوقائع، وتبين أنها تعانى من إضطراب نفسى وسبق لها محاولة الإنتحار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت إيداع الطفل بإحدى دور الرعاية.





