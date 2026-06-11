دفاع سارة خليفة للمحكمة : النيابة اتصلت بالشهود قبل وصولهم هنا

قال محمد حمودة محامي سارة خليفة، أمام هيئة المحكمة، أنه يستشعر أن النيابة العامة في بداية الجلسات قد اتصلت بأعضاء اللجنة قبل وصولهم امام المحكمة، وذلك يخل بإجراء سير المحاكمة.



وعقبت النيابة العامة على حديث دفاع سارة خليفة، بأن النيابة العامة تقدر موقف الدفاع وحرصه على مصلحة موكليه، ولكن النيابة العامة تهيب جميع المحامين للوقوف على مبادئ المحاماة امام المحكمة.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، في القضية المعروفة إعلاميا بتصنيع المواد المخدرة على رأسهم المنتجة سارة خليفة، إلى اللجنة الثلاثية المخصصة للوقف على مدى صحة المضبوطات مع المتهمين.



سالت المحكمة الشاهدة الثانية، هل اشتركتي في فحص المضبوطات، حيث أجابت نعم اشتركت في الفحص بصفتي رئيسة الإدارة المركزية للمعامل الكيمائية في مصلحة الطب الشرعي.

وقالت الشاهدة، أمام محكمة جنايات القاهرة، أنني حاصلة على ماجستير في الكيمياء، وانا بشتغل في المعامل التحليلية ولي خبره اكثر من 30 سنة.

واكدت، الشاهدة، إن الذي أسفر عنه الفحص في المضبوطات بقضية سارة خليفة، ليس واردة بشأن جدول المخدرات الصادرة بقرار وزير الصحة بشأن إدراجها تحت بند المواد المخدرة.