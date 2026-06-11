متكفل بأسرته .. مصرع طفل خنقًا على يد شخصين لسرقة توك توك بالشرقية

شهدت دائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية جريمة مأساوية راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، بعدما تعرض للقتل خنقًا على يد شخصين بغرض الاستيلاء على مركبة "التوك توك" التي كان يعمل عليها لمساعدة أسرته خلال الإجازة الصيفية.

وتبين أن المجني عليه يُدعى أحمد محمد عبداللطيف، من قرية منشأة راغب التابعة لمركز الحسينية، وهو الابن الوحيد لوالديه بين ثلاث شقيقات، وكان يعمل على "توك توك" لمساندة والده وتوفير دخل إضافي للأسرة.

وتلقى مركز شرطة الحسينية بلاغًا من أسرة الطفل يفيد بتغيبه وعدم عودته للمنزل وفقدان الاتصال به وبالمركبة التي ، وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمين استدرجا الطفل إلى منطقة نائية بدائرة المركز، مستغلين صغر سنه، ثم قاما بالاعتداء عليه وخنقه باستخدام حبل، قبل أن يتخلصا من جثمانه بإلقائه في أحد المصارف الزراعية بمنطقة "بحر محيشر"، والاستيلاء على "التوك توك" والفرار.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن تحديد هوية المتهمين وضبطهما، كما تم العثور على الجثمان والمركبة المسروقة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.