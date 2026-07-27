أخبار الوادي الجديد| دعم المنظومة الصحية والتعليمية.. والمحافظ تتفقد المواقع المقترحة لإنشاء مدارس التمريض

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها، لدعم المنظومة الصحية والتعليمية محافظ الوادي الجديد تلتقي نقيب عام التمريض.

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، خلال زيارتها للمحافظة صباح اليوم؛ بحضور محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والدكتورة نانسي علاء الدين المشرف على إدارة التعليم الفني بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، والدكتورة منال مسلم نقيب التمريض بالمحافظة؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم قطاع التمريض والارتقاء بالمنظومة الصحية والتعليمية بالمحافظة.

وتناول اللقاء مناقشة آليات دعم منظومة المدارس الفنية للتمريض والتوسع في إنشاء مدارس خاصة جديدة بالمراكز، تسهم في إتاحة فرص تعليمية أكبر لأبناء المحافظة وتوفير الكوادر اللازمة لدعم المنشآت الصحية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير بيئة العمل وتوفير سبل الدعم لأعضاء هيئة التمريض بالمحافظة.

من جانبها استعرضت المحافظ خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير بعض المباني بمركزي الخارجة والداخلة كمرحلة أولى؛ لإنشاء مدرستين خاصتين للتمريض( نظام ٥ سنوات)، كما ناقشت سبل الدعم اللازم للانتهاء من الأعمال و توفير التجهيزات والمعامل المطلوبة؛ لدخولهما الخدمة في أقرب وقت.

نقيب عام التمريض تتفقد عددًا من المواقع المقترحة لإنشاء مدرستي تمريض بمركزي الخارجة والداخلة

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، تفقد الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، على هامش زيارتها للمحافظة اليوم، عددًا من المواقع المقترحة بمركزي الخارجة والداخلة؛ لبحث مدى ملاءمتها لإنشاء مدرستي تمريض خاصتين (نظام الخمس سنوات)، وذلك في إطار دعم منظومة التعليم الفني الصحي وتوفير كوادر تمريضية مؤهلة تلبي احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة، ترافقها المهندسة إيمان صبر، مساعد محافظ الوادي الجديد للشؤون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين، رئيس مركز الداخلة.

وشملت الجولة تفقد مبنى المحكمة القديم بحي الزهور بمدينة الخارجة، إلى جانب مبنى الإدارة التعليمية القديم ومبنى إدارة التضامن الاجتماعي السابق بمدينة موط، وذلك للوقوف على مدى توافر المقومات الفنية والإنشائية بكل موقع، ومدى توافقها مع الاشتراطات المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس التمريض الخاصة، بما يشمل المساحات والتجهيزات التعليمية والتدريبية اللازمة.

وتأتي هذه الجولة استكمالًا للتنسيق المشترك بين المحافظة والنقابة العامة للتمريض، بشأن التوسع في إنشاء مدارس تمريض خاصة بالمراكز، بما يسهم في إتاحة فرص تعليمية نوعية لأبناء المحافظة ، وإعداد كوادر تمريضية مؤهلة تدعم تطوير المنظومة الصحية، وتلبي احتياجاتها الحالية والمستقبلية.

67 محضرًا حصيلة حملات تموينية على 139 منشأة بالوادي الجديد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 67 محضرًا تموينيًا، وذلك في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من جودة السلع المعروضة، وحماية المواطنين من المخالفات التموينية.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، في بيان لها صباح اليوم الأحد، إن الحملات نُفذت خلال الفترة من 19 إلى 25 يوليو الجاري، وشملت تنفيذ 15 حملة تفتيشية، جرى خلالها المرور على 139 منشأة تموينية وتجارية بمختلف الأنشطة، لضمان الالتزام بالاشتراطات والقرارات المنظمة للتداول والعرض.

وأضافت وكيل تموين الوادي الجديد، أن الحملات أسفرت عن تحرير 64 محضرًا بالأسواق، تنوعت بين مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وطرح سلع مجهولة المصدر، وبيع منتجات منتهية الصلاحية، فيما تم تحرير 3 محاضر بقطاع المخابز بسبب مخالفات شملت نقص وزن الرغيف، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الالتزام بالنظافة، وعدم وجود لوحة إعلانية.

وأوضحت وكيل وزارة التموين أن إجمالي المحاضر التي حررها مفتشو المديرية خلال الأسبوع بلغ 67 محضرًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأكدت أن الحملات الرقابية مستمرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، والتصدي للممارسات المخالفة، داعية المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو غرفة عمليات المديرية، بما يسهم في تعزيز الانضباط وحماية حقوق المستهلكين.