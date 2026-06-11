الداخلية تكشف تفاصيل اصطدام شخص بقائدة دراجة نارية بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" باختطاف طفل والاصطدام بقائد دراجة نارية حال هروبه بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من زوجها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وطردها من مسكنهما رفقة نجليها إثر خلافات زوجية بينهما ، وإقامتها رفقة شقيقها وحال حضور زوجها لرؤية نجلهما بالمحل ملك شقيقها قام بإصطحابه داخل سيارة قيادة شقيقه ولاذا بالفرار.





أمكن ضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" ومرتكبا الواقعة "زوج الشاكية وشقيقه" (عامل ومزارع)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وإصطدامهما بقائد دراجة نارية دون قصد حال محاولتهما الفرار بالسيارة ، وبسؤال قائد الدراجة النارية (فنى صيانة – مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة "بدون إصابات") أيد ذلك وإتهمهما بإحداث تلفيات بالدراجة قيادته.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





