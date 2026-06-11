اعتدوا عليها عقب الامتحانات.. أمن الشرقية يفحص واقعة التعدى على سيدة داخل فناء مدرسة

تفحص الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن التعدى على سيدة داخل فناء إحدى المدارس الإعدادية والزعم بكونه بقرية الديدمون التابعة لإدارة فاقوس التعليمية وذلك عقب انتهاء إمتحانات مادة العلوم للشهادة الإعدادية.

وأكد مصدر أن الجهات المعنية تتابع الواقعة للوقوف على ملابساتها والتحقق من تفاصيلها، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم تتلق مديرية أمن الشرقية أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما تستمر أعمال الفحص وجمع المعلومات للتأكد من حقيقة ما حدث واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو اعتداء على معلمة داخل إحدى المدارس الإعدادية، بعد رفضها السماح بالغش أثناء الامتحانات، ما أثار حالة واسعة من الجدل بين المستخدمين.

ويُظهر الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير عبر منصات التواصل، قيام عدد من أولياء الأمور غالبيتهم من السيدات بالتعدي على المعلمة بالضرب داخل محيط المدرسة، وسط حالة من الفوضى والتدافع، في محاولة للسيطرة على الموقف، قبل أن يتدخل بعض الحاضرين لفض الاشتباك.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الواقعة بدأت بعد مشادة كلامية بين المعلمة وبعض أولياء الأمور بسبب تشددها في منع محاولات الغش داخل اللجنة الامتحانية، قبل أن تتطور الأمور إلى اعتداء جسدي عنيف عليها.

وأثار الفيديو موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بضرورة حماية المعلمين داخل المدارس، وتطبيق القانون بحزم ضد أي تجاوزات تمس هيبة المؤسسات التعليمية أو تهدد سير العملية الامتحانية.