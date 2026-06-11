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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشرقية: بدء إجراءات استبدال عدادات الكهرباء الكودي للحاصلين على نماذج التصالح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن ملف  استبدال العدادات الكودية بعدادات دائمة للمواطنين الحاصلين على نماذج إتمام التصالح يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي وذلك تنسيقاً مع وزارة التنمية المحلية.

ومن جانبها أكدت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية بأنه تم إضافة خدمة جديدة بالمراكز التكنولوجية لتغيير العدادات الكودية إلى عدادات دائمة للحاصلين على نماذج التصالح في إطار التيسير على المواطنين وتم  البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة باستبدال العدادات الكودية بعدادات دائمة للمواطنين الحاصلين على نماذج إتمام التصالح، وذلك تنسيقاً مع وزارة التنمية المحلية، وفي إطار تنفيذ أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم ١٨٧ لسنة٢٠٢٣ولائحته التنفيذية، واستجابةً للشكاوى الواردة من المواطنين بشأن آليات تغيير العدادات عقب استكمال إجراءات التصالح.

وأضافت مديرة المراكز التكنولوجية أنه فى إطار تبسيط الإجراءات أمام المواطنين قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد طلب رقم (٣٩٨) على منظومة التصالح بالمراكز التكنولوجية للتقدم بطلب تغيير عداد كودي للحاصلين على نماذج إتمام التصالح (٧أو ٨ أو ١٠)، وسوف يتم الرد بخطاب يُسلَّم للمواطن للتوجه إلى شركات المرافق لاستبدال العداد الكودي

واكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين وتبسيط الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن إتاحة هذه الخدمة الجديدة تأتي لتسهيل إجراءات استبدال العدادات الكودية للحاصلين على نماذج إتمام التصالح وفقًا للقانون، مناشداً المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح، سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لتقديم الطلبات أو إستكمال الملفات السابقة قبل إنتهاء المهلة الجديدة، للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة والحفاظ على ممتلكاتهم.

الشرقية محافظ الشرقية العدادات الكودية نماذج إتمام التصالح

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