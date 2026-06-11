وكيل تعليم الشرقية يتفقد لجنة تصحيح أوراق إجابة الشهادة الإعدادية

تفقد محمد رمضان وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية لجنة تصحيح أوراق إجابة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للاطمئنان على سير تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدراجات والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الكونترول وتقديم كافة التيسيرات لجميع المشاركين في أعمال التصحيح للانتهاء من أعمال التصحيح في الوقت المحدد تمهيداً لإعلان النتيجة.

كما تفقد مراحل سير العمل بلجنة النظام والمراقبة واطمأن بنفسه على دقة التصحيح والرصد وأوصى بمراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة أجزاء ورقة الإجابة لإعطاء كل طالب حقه

وشدد وكيل أول الوزارة على ضرورة تحرى الدقة فى رصد الدرجات قبل الانتهاء من النتيجة ووجه شكر خاص لجميع العاملين بالكنترول ولجان تقدير الدرجات على الجهد المبذول مؤكداً أن العمل بروح الفريق هو طريق النجاح متمنيا لهم التوفيق.