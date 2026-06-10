إحالة أوراق المتهمين بقتل شاب في مشاجرة بينهم بسبب المخدرات بالشرقية إلى المفتي

قررت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار سامي عبد الحليم، وعضوية المستشارين حازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبد الفتاح، وسكرتارية حاتم إمام في جلستها المنعقدة اليوم، إحالة أوراق المتهمين الأول والثالث والرابع إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 9 أغسطس المقبل للنطق بالحكم، والحكم على المتهم الخامس في الجلسة ذاتها لاتهامهم بقتل شاب إثر مشاجرة بسبب المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية رقم 8146 لسنة 2025 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 1325 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "زيد أ.م.ز" (45 عامًا)، و"سامح م.ص.ع" (34 عامًا)، و"أحمد ع.ح.م" (33 عامًا)، و"محمد إ.م.ال.س" (40 عامًا)، و"سيد ع.م.ع.ع" (23 عامًا)، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه "حمادة محمد" إثر مشاجرة بسبب المواد المخدرة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار وبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح أي من المترددين عليهم لتعاطي المواد المخدرة حال نشوب خلاف أو مشاجرة معهم واعدوا سلاحًا ناريًا "بندقية آلية"، وما إن نشبت مشاجرة بين المجني عليه والمتهم الأول حتى أشهر الأخير السلاح وأطلق عيارًا ناريًا صوب المجني عليه، فأرداه قتيلًا، بينما تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة للشد من أزره ومساندته.

وكشفت التحريات أن المتهمين كوَّنوا تشكيلًا عصابيًا يتزعمه المتهم الأول للاتجار في المواد المخدرة، حيث كان المتهمان الثاني والخامس يتوليان تجزئة المواد المخدرة تمهيدًا لبيعها، فيما كان المتهمان الثالث والرابع يؤمنان باقي أفراد التشكيل أثناء عمليات البيع. كما تبين أنهم تخلصوا من جثمان المجني عليه بعد تقييده وإلقائه في أحد المصارف، وفق ما ورد بالتحقيقات.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق "أول درجة" قد قضت بالإعدام شنقًا للمتهمين الأول والثالث والرابع، ومعاقبة المتهم الخامس بالسجن المؤبد وتغريمه 500 ألف جنيه، وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الثاني لوفاته، قبل أن يتقدم دفاع المتهمين باستئناف.