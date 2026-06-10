تفاصيل تعدي سائق توك توك على مسنة بسبب خلاف على الأجرة بمركز أبو حماد والمجني عليها تروي التفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية مقطع فيديو يظهر تعدي سائق توك توك علي سيدة مسنة تعمل بائعة خضار اثر نشوب خلاف بينهما حول قيمة الأجرة.

أكدت السيدة المجني عليها ان الواقعة حدثت أثناء توجهها إلى السوق لمباشرة عملها حيث استقلت مركبة توك توك وعندما قامت بإعطائه 10 جنيهات اجره ولكن نشب خلاف بينها وبين السائق بسبب الأجرة وتعدى عليها بالسب وعندما نزلت من المركبة قلت له "حسبي الله ونعم الوكيل" وعلي الفور لحق بي واوقعني أرضا ثم اعتدى علي بالضرب.

وأوضحت أن الواقعة تسببت في حالة من الحزن الشديد لها ولم تتمكن من استكمال عملها في السوق فعادت إلى منزلها مبكرًا. وأشارت إلى أن ابنتها لاحظت تأثرها النفسي وعقب إلحاحها لمعرفة ما حدث روت لها تفاصيل الواقعة.

وأكدت السيدة أنها كانت تميل إلى التنازل عن حقها وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد السائق إلا أن ابنتها أصرت على تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور تم التوجه إلى مركز الشرطة وتحرير محضر بالواقعة فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق التوك توك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.