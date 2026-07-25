ضبط 3 عناصر إجرامية يتاجرون في المخدرات ببني سويف

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تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 عناصر إجرامية؛ لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة ببني سويف.

وكانت الأجهزة الأمنية المعنية قد رصدت منشوراً مدعوماً بمقطعي فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام بعض الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة ببني سويف.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة إهناسيا)، وتم بإرشادهم ضبط كمية من مخدري الحشيش، والآيس، و3 هواتف محمولة، وقطعتي سلاح أبيض، ومركبة التروسيكل الظاهرة بالصورة "بدون لوحات معدنية".

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة، كما أمكن ضبط (عاطل – مقيم بذات الدائرة) حال قيامه بشراء المواد المخدرة منهم بقصد التعاطي، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش . وتم التحفظ على مركبة "التروسيكل" واتخاذ الإجراءات القانونية.