القبض على شخص يدير شبكة بث تليفزيونى بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شبكة للبث التلفزيونى لاسلكية، والتى تقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بنطاق مركزى شرطة "كفر صقر، أبو كبير" بمحافظة الشرقية بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، وبحوزته “عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية - 3 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة – هاتف محمول (بفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)”.

بمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.





