أوهم المواطنين بفرص عمل بالخارج.. القبض على نصاب يدير شركة لتسفير العمالة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالنصب عليه والإستيلاء على مبلغ مالى منه بزعم تسهيل سفره للعمل خارج البلاد.

وبالفحص تم تحديد القائم على النشر (مقيم بالغربية) وبسؤاله قرر تضرره من (مالك شركة "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج - كائنة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية)، لقيامه بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى عقب إيهامه بقدرته على تسفيره للعمل خارج البلاد.

وبإجراء التحريات تم تحديد المشكو فى حقه (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة) وتبين قيامه بغلق مقر الشركة المشار إليها ، وإستئجار شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول وإتخاذها مقراً جديداً لنشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عقود إتفاق سفر خالية البيانات - جوازات سفر للمواطنين - عدد من الشهادات والمستندات الخاصة بالمواطنين راغبى السفر - 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابه عدد (4) وقائع نصب أخرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.