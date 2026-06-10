ادعاء كاذب على السوشيال ميديا.. الداخلية تكشف حقيقة انتحال صفة رجال شرطة واقتحام منزل بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الامنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى إدعى خلاله القائم على النشر بقيام عدد من الأشخاص بإنتحال صفة رجال شرطة وإقتحام أحد المنازل وإصطحاب أحد قاطنيه عنوةً بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول كفر الشيخ من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم) بتضرره من آخر لقيامه بمغافلته وسرقة دراجته النارية "بدون لوحات معدنية" حال توقفها أمام إحدى المستشفيات بدائرة القسم ، ووفقاً لإجراءات مقننة أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (شقيق القائم على النشر "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس) وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبإستدعاء القائم على النشر وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب فى محاوله لإستفادة شقيقه من ذلك قضائياً والضغط على الشاكى للتنازل عن إتهامه لشقيقه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.





