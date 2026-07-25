صنعت المجد | أمنية ابنة القرنة من أوائل الجمهورية في الثانوية الأزهرية للمكفوفين.. صور

سطرت الطالبة أمنية سيد عبدالعاطي ابنة مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر قصة نجاح ملهمة بعدما حصدت مركزا ضمن أوائل الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية بالشعبة الأدبية فئة الدمج للمكفوفين لتصبح نموذجا للإصرار والاجتهاد وتحقيق الأحلام.

وأكد والد أمنية أن الأسرة عاشت لحظات لا تنسى عقب إعلان النتيجة وأن الفرحة عمت المنزل بعدما حققت ابنته هذا الإنجاز الكبير قائلا "بنتنا رفعت رأسنا والحمد لله ربنا كافأها على تعبها وسهرها واجتهادها".

وأضاف أن أمنية كانت ملتزمة بالمذاكرة طوال العام ولم تدخر جهدا من أجل الوصول إلى حلمها وكانت دائما تؤمن بأن التعب لا يضيع وأن الله يكلل اجتهاد الإنسان بالنجاح.

فيما قالت والدتها إن ابنتها كانت مثالا في الصبر والاجتهاد وكانت حريصة على تنظيم وقتها والمذاكرة باستمرار حتى تحقق ما كانت تتمناه مؤكدة أن الأسرة كانت تدعو لها في كل وقت وأن فرحة النجاح أنستهم كل لحظات التعب.

ومن جانبها أعربت أمنية عن سعادتها الكبيرة بحصولها على مركز بين أوائل الجمهورية مؤكدة أن الفضل بعد الله يعود إلى أسرتها وكل من دعمها خلال رحلتها الدراسية.

ووجهت أمنية رسالة إلى طلاب الثانوية الأزهرية في الأعوام المقبلة قائلة إن النجاح لا يأتي بالمذاكرة المكثفة في الأيام الأخيرة فقط وإنما يحتاج إلى بداية جيدة وتنظيم للوقت طوال العام مع المذاكرة باعتدال لأن العام الدراسي طويل.

وأضافت أن الطالب يجب ألا يضغط نفسه منذ اليوم الأول بشكل مبالغ فيه بل يلتزم بخطة منتظمة ويزيد من تركيزه مع اقتراب الامتحانات مؤكدة أن الدعاء والمحافظة على الصلاة والتوكل على الله كانت من أهم أسباب شعورها بالطمأنينة وقدرتها على مواصلة الاجتهاد حتى تحقق حلمها.

واختتمت حديثها بتوجيه الشكر لوالديها وأسرتها وكل معلميها مؤكدة أن هذا النجاح يمثل بداية جديدة لتحقيق طموحات أكبر في المرحلة الجامعية وخدمة المجتمع.