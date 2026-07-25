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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تركيب 2009 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية في الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

 أعلنت جمعية الأورمان عن نجاحها في تركيب وتوصيل (2009) وصلة مياه شرب نقية ومجانية بالكامل، لصالح الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في عدد من قرى ونجوع محافظة الأقصر.
ويأتي هذا المشروع تحت رعاية وتوجيهات وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق الكامل مع محافظ الأقصر والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بهدف الإرتقاء بمستوى معيشة الأسر الأكثر استحقاقاً وتوفير كوب مياه نظيف وآمن لهم .


وأشاد السيد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالأقصر، بالدور الرائد والمستمر لجمعية الأورمان في دعم جهود الدولة وتوفير شبكة أمان اجتماعي حقيقية لأهالي المحافظة، مؤكدًا أن المديرية لا تدخر جهداً في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتسهيل كافة الإجراءات وتحديد الأسر الأولى بالرعاية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكل شفافية.
من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية هو توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً، تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة. لافتاً إلى أن اختيار الحالات جاء بناءً على أبحاث ميدانية دقيقة شملت زيارات منزلية أجرتها الجمعية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بالأقصر، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين من الأرامل، والمطلقات، وذوي الهمم، والأسر التي لا تمتلك عائلاً.
وأشار شعبان إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التنسيق والتعاون المثمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، والتي ساهمت بشكل فعال في تذليل كافة العقبات الفنية والهندسية، وسرعة إنهاء إجراءات المقايسات والتركيب، لضمان تدفق المياه النقية للمنازل المستهدفة في وقت قياسي وبأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية.
وأضاف مدير عام الجمعية أن توفير مياه الشرب النقية يمثل ركيزة أساسية لحماية الصحة العامة في القرى والنجوع المستفيدة؛ حيث يسهم المشروع بشكل مباشر في الحد من انتشار الأمراض الناتجة عن استخدام المياه غير الآمنة، فضلاً عن تخفيف العبء والمشقة عن كاهل النساء والأطفال الذين كانوا يقطعون مسافات طويلة للحصول على المياه النظيفة.
وفي السياق ذاته، دعت جمعية الأورمان كافة المؤسسات الاقتصادية، والجهات الخيرية، وأصحاب الأيادي البيضاء إلى مواصلة دعم هذه المبادرات التنموية، مؤكدة أن قوائم الانتظار في القرى الأكثر احتياجاً لا تزال تضم العديد من الأسر التي تحتاج إلى تكاتف الجميع لتوفير أبسط مقومات الحياة الآمنة والكريمة لها.
ُيذكر أن جمعية الأورمان، على مدار الأعوام السابقة، نجحت في تركيب  92,630 وصلة مياه شرب نقية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن استراتيجيتها المستمرة لتنمية الريف المصري.

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