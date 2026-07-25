التموين تحدد مكاتب البريد بالأقصر لاستقبال تظلمات المواطنين وتحديث البيانات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إتاحة خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية واستكمال إجراءات التظلم للمواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية وفقا لمحددات لجنة العدالة الاجتماعية وذلك من خلال عدد من مكاتب البريد المنتشرة ومن ضمنها محافظة الأقصر لتيسير حصول المواطنين على الخدمة دون عناء.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية، أن المواطنين الذين تنطبق عليهم قرارات إيقاف البطاقات يمكنهم التوجه إلى أقرب مكتب بريد مدرج بالقائمة المعتمدة لاستيفاء استمارة تحديث البيانات واستكمال إجراءات التظلم تمهيدا لفحص الطلبات والبت فيها.

وشملت القائمة المعلنة عددا من مكاتب البريد بمحافظة الأقصر من بينها مكتب بريد الأقصر الرئيسي والعديسات والطود والكرنك والبياضية وسيدي أبو الحجاج وطيبة الجديدة وأرمنت الرئيسي والرزيقات وأصفون المطاعنة وإسنا الرئيسية والحلة والكلابية والدير وأصفون وغيرها من المكاتب التي تغطي مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكدت وزارة التموين أن التوسع في تقديم الخدمة عبر مكاتب البريد يأتي بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى أماكن تقديم الخدمة وتقليل التكدس مع سرعة إنهاء الإجراءات وضمان فحص طلبات التظلمات في أسرع وقت ممكن.

ودعت الوزارة المواطنين إلى مراجعة أقرب مكتب بريد من القائمة المعلنة والتوجه إليه لاستكمال الإجراءات المطلوبة حال انطباق شروط التظلم عليهم مع التأكيد على أهمية تحديث البيانات لضمان سرعة دراسة الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.