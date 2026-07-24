جامعة الأقصر: إجراء تحاليل مخدرات لطلاب الكليات والدراسات العليا

أعلنت جامعة الأقصر برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، إدراج تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة ضمن إجراءات الكشف الطبي لطلاب الكليات وطلاب دبلوم الدراسات العليا، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الرعاية الصحية والحفاظ على بيئة جامعية آمنة وصحية.

وأوضحت جامعة الأقصر أن القرار يأتي في إطار تطبيق الضوابط المنظمة للكشف الطبي، وحرصها على توفير مناخ تعليمي يحقق السلامة للطلاب ويدعم العملية التعليمية، إلى جانب ترسيخ قيم الانضباط والالتزام داخل الحرم الجامعي.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، أن إجراء تحليل المخدرات يعد جزءا من استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للطلاب، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية واعية وقادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في تنمية المجتمع.

وأضافت أن جامعة الأقصر تواصل تنفيذ خططها الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة تشجع على الإبداع والتميز، وتدعم الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، بما ينعكس إيجابا على جودة العملية التعليمية وتحقيق أهداف التنمية.