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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ختام القافلة الطبية بوحدة نجع غنيم بالأقصر وتقديم 1572 خدمة علاجية لـ668 مواطنا

ختام القافلة الطبية بوحدة نجع غنيم بالأقصر وتقديم 1572 خدمة علاجية لـ668 مواطن
ختام القافلة الطبية بوحدة نجع غنيم بالأقصر وتقديم 1572 خدمة علاجية لـ668 مواطن
شمس يونس

اختتمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر أعمال القافلة الطبية المجانية التي نُفذت بوحدة نجع غنيم التابعة لإدارة البندر الصحية وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة والوصول بالخدمات الطبية إلى المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجا

جاءت القافلة تحت إشراف الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر وبمتابعة الدكتورة نهاد نصر الدين منسق عام القوافل العلاجية بالمديرية في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تقديم الخدمات الطبية المجانية وتحقيق العدالة الصحية

وأكد الدكتور أحمد أبو العطا أن القافلة ضمت عددا من التخصصات الطبية شملت الباطنة والأطفال والجراحة العامة والعظام والجلدية والنساء والتوليد والرمد وتنظيم الأسرة والأسنان بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة للمواطنين

وأوضح أن القافلة نجحت على مدار يومي عملها في توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ668 مواطنا حيث تم الكشف على 129 حالة باطنة و8 حالات جراحة و20 حالة نساء وتوليد و107 حالات أطفال و119 حالة عظام و42 حالة رمد و143 حالة جلدية و62 حالة أسنان و40 حالة تنظيم أسرة

وأضاف أن القافلة لم تقتصر على توقيع الكشف الطبي فقط بل شملت أيضا تقديم مجموعة من الخدمات الطبية المساندة تضمنت إجراء 154 تحليلا طبيا و6 فحوصات أشعة و6 حالات سونار وتنفيذ 50 خدمة للكشف المبكر إلى جانب صرف العلاج بالمجان لجميع المترددين المستحقين ليصل إجمالي الخدمات الطبية المقدمة إلى 1572 خدمة متنوعة

وأشار إلى أن استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية يعكس حرص وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية بالأقصر على دعم المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توفير خدمات علاجية وتشخيصية مجانية بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

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