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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يستقبل وفد أهالي جزيرة الكروم بإسنا ويبحث مطالبهم الخدمية والتنموية

محافظ الأقصر يستقبل وفد أهالي جزيرة الكروم بإسنا ويبحث مطالبهم الخدمية والتنموية
محافظ الأقصر يستقبل وفد أهالي جزيرة الكروم بإسنا ويبحث مطالبهم الخدمية والتنموية
شمس يونس

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وفدًا من أهالي قرية جزيرة الكروم التابعة لقرية كيمان المطاعنة بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها المحافظ للاستماع إلى مطالب المواطنين والعمل على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجههم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة والسكان ، وخلال اللقاء، استعرض وفد الأهالي عددًا من المطالب الخدمية والتنموية التي تمس احتياجات أبناء القرية، وفي مقدمتها سرعة تبطين ترعة جزيرة الكروم التابعة لهندسة ري غرب إسنا، لما تمثله من أهمية في الحفاظ على المياه وتحسين كفاءة الري، إلى جانب الانتهاء من الأحوزة العمرانية لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، خاصة للمنازل الملاصقة للكتلة السكنية والواقعة خارج الحيز العمراني.

كما طالب الوفد بسرعة تنفيذ المركز الطبي بكيمان المطاعنة لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، ودعم القرية بأعمدة إنارة وكشافات للشوارع الرئيسية، فضلًا عن تمهيد مدخل القرية وإزالة الأتربة والرمال وتوفير حاوية قمامة لتحسين مستوى النظافة.

وشملت المطالب أيضًا الموافقة على إنشاء مركز شباب بقرية جزيرة الكروم، وتعلية مبنى مدرسة جزيرة الكيمان الابتدائية المشتركة لاستيعاب مرحلة رياض الأطفال، في ظل عدم وجود مدرسة قريبة .

وفيما يتعلق بالخدمات الدينية، طالب الأهالي بسرعة إعادة بناء وصيانة مكان الوضوء ومصلى السيدات الملحق بمسجد الفتح، إلى جانب فرش المسجد بما يليق بالمصلين.

كما طالب الأهالي بإحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بالقرية، وإدراجها ضمن المرحلة الثالثة من مشروعات الصرف الصحي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر حرص المحافظة على دراسة جميع المطالب التي تقدم بها وفد الأهالي، والتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة لبحث إمكانية تنفيذها وفقًا للأولويات والإمكانات المتاحة، بما يحقق الصالح العام ويعزز جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة

للمواطنين.

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