نائب محافظ الأقصر يشهد ختام ورشة عمل لدعم التطوير المؤسسي

حضر الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، ختام ورشة العمل التي يشرف عليها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة، والذي يستهدف تقديم الدعم الفني للوزارة وأربع محافظات استرشادية هي: الأقصر، وأسوان، والفيوم، وبني سويف.

وذلك في إطار دعم جهود التطوير المؤسسي وتفعيل الهياكل التنظيمية المطورة بالإدارة المحلية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ورفع قدرات العاملين بالإدارة المحلية.

وتهدف الورشة إلى عقد اجتماع تنسيقي مع فريق التطوير المؤسسي بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ الهيكل التنظيمي للقرية بقرى مركز أرمنت، والاستعداد للبدء في تنفيذ الهيكل التنظيمي بالمركز الاسترشادي الثاني «إسنا» التابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب مناقشة الأدوار والمسؤوليات وتوزيع المهام ذات الصلة، بما يضمن التنفيذ الفعال للهيكل التنظيمي المطور.

كما تضمنت فعاليات الورشة عقد ورشة عمل فنية لعرض ومناقشة الأدلة الإجرائية التي تم إعدادها من خلال مشروع الدعم الفني في مجالات التنمية الاقتصادية المحلية، والتخطيط الاستثماري، والتخطيط العمراني، بمشاركة الإدارات المعنية بالمحافظة، بهدف عرض الأدلة والتأكد من مواءمتها لواقع العمل بالمحافظة، تمهيدًا لاعتمادها وتطبيقها.

وشهد الاجتماع وورشة العمل مشاركة ممثلي الإدارات المعنية، ومن بينها إدارة التنمية الاقتصادية المحلية والاستثمار، والإدارة العامة للتخطيط العمراني، والإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي، وفريق التطوير المؤسسي، ومدير إدارة الشئون المالية والإدارية، وممثلين عن أحد المراكز، وإدارة التخطيط والمتابعة، وممثل عن الإدارة المالية ومسئول التعاقدات، إلى جانب عدد من رؤساء القرى.

وقال الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، إن الورشة تهدف إلى دعم جهود التطوير المؤسسي بالمحافظة، وتعزيز كفاءة منظومة العمل المحلي، ورفع قدرات العاملين بالإدارة المحلية، بما يسهم في تحسين الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن ضمان التطبيق الفعال للهياكل التنظيمية المطورة بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات العمل بالمحافظة.