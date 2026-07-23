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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«شفاء الأورمان» بالأقصر يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو بين أطفاله المرضى

بأعلام مصر.. «شفاء الأورمان» بالأقصر يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو بين أطفاله المرضى وسط أجواء مفعمة بالوطنية
بأعلام مصر.. «شفاء الأورمان» بالأقصر يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو بين أطفاله المرضى وسط أجواء مفعمة بالوطنية
شمس يونس

أحيا مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج الأورام بالمجان في محافظة الأقصر، الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، من خلال تنظيم احتفالية خاصة للأطفال المرضى داخل أقسام المستشفى المختلفة.

وشهدت الاحتفالية توزيع الأعلام المصرية والهدايا التذكارية على الأطفال والأهالي، وسط تفاعل كبير من الأطقم الطبية والتمريضية الذين حرصوا على مشاركة أبطال المستشفى هذه المناسبة الوطنية، لرفع روحهم المعنوية وإدخال السرور على قلوبهم أثناء رحلتهم العلاجية.

وعبر أهالي الأطفال عن سعادتهم البالغة بهذه اللفتة الطيبة التي رسمت البسمة على وجوه أبنائهم وأعادت لهم أمل الشفاء، مشيدين بالخدمة الطبية والإنسانية المتكاملة التي يقدمها المستشفى لجميع أبناء الصعيد بالمجان.

من جانبه، أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن الحرص على إحياء المناسبات والاعياد الوطنية بين جدران المستشفى يهدف إلى خلق بيئة إيجابية داعمة للجانب النفسي للأطفال، مشيراً إلى أن الحالة النفسية للمريض تعد جزءاً أصيلاً ومكملاً لخطة العلاج الطبي.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن ثورة 23 يوليو ستظل رمزاً للإرادة والعمل الوطني، وهو المفهوم الذي يحرص المستشفى على ترسيخه من خلال مواصلة جهوده في تقديم أفضل رعاية صحية مجانية لأبناء الصعيد، موجهاً الشكر والتقدير لكل من يساهم في دعم الأطفال المرضى ورعايتهم.

الاقصر اخبار الأقصر شفاء الاورمان

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