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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الأقصر يضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم داخل طاحونة غلال

قبل تهريبه للسوق السوداء.. تموين الأقصر يضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم داخل طاحونة غلال بغرب المحافظة
قبل تهريبه للسوق السوداء.. تموين الأقصر يضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم داخل طاحونة غلال بغرب المحافظة
شمس يونس

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملة رقابية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق بمركز ومدينة القرنة، أسفرت عن ضبط نصف طن من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية قبل تهريبه وإعادة بيعه في السوق السوداء داخل إحدى طواحين الغلال.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات الجهات الرقابية بالوزارة، وتحت إشراف عبد الرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، في إطار تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق وضبط المخالفات التموينية والحفاظ على الدعم المخصص للمواطنين.

وقاد الحملة أحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية، ومحمد عثمان أحمد كبير مفتشي المديرية، وعبد العظيم النوبي أبو الوفا كبير مفتشي المديرية، بالاشتراك مع إدارة تموين القرنة برئاسة محمود عبد العال مدير الإدارة.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 500 كيلو جرام من الدقيق البلدي المدعم استخراج 87.5% والمخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم، وذلك قبل تهريبه وتداوله بالمخالفة للقانون وإعادة بيعه في السوق السوداء داخل إحدى طواحين الغلال، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

كما رصدت الحملة عددًا من المخالفات داخل المخابز البلدية، شملت تحرير محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات الرقابية اليومية بجميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة محاولات الاستيلاء على السلع المدعمة وضبط المخالفات التموينية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على حقوق المواطنين.

الاقصر اخبار الأقصر تموين الأقصر

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