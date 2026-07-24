رئيس الأقصر يتابع حملات إزالة البناء المخالف وأعمال النظافة والتجميل

واصل اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر جولاته الميدانية لمتابعة أعمال إزالة التعديات وحملات النظافة والتجميل بعدد من الأحياء.

وفي ملف البناء المخالف نفذ مجلس مدينة الأقصر حملات مكبرة بإشراف حاتم جابر سلامة سكرتير مجلس المدينة وبالتنسيق مع رؤساء أحياء شمال وشرق وجنوب والإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية أسفرت عن ردم حفر قواعد بناء مخالف على مساحة 120 مترا مربعا بمنطقة نجع مهيوب بنجع الطويل كما تم تنفيذ قرار إزالة لقواعد خرسانية مسلحة لدور أرضي أقيم بدون ترخيص أمام مزلقان نجع الخطباء.

وشملت الحملات أيضا فك شدة خشبية بالكامل لدور خامس علوي مخالف بأحد العقارات المتفرعة من شارع النزهة بحي شرق إلى جانب إزالة شدة خشبية أخرى لدور خامس علوي بشارع خالد بن الوليد بعد تجاوزه الاشتراطات والرخصة الصادرة له الخاصة بغرف السطح والمصعد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

وفي قطاع النظافة والتجميل كثفت أجهزة المدينة أعمالها اليومية للحفاظ على النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري حيث جرى غسيل كورنيش النيل بمنطقة جنوب خلال الوردية المسائية ورفع المخلفات والتراكمات من محيط مدرسة القباحي الغربي خلال الوردية الصباحية بالإضافة إلى رفع نواتج تطهير ترعة العوايدية بحي شرق بما يسهم في تحسين البيئة والحفاظ على المظهر الجمالي.

كما تابع رئيس مدينة الأقصر أعمال الزراعة والتنسيق العام والصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والحدائق بالمحاور والطرق الرئيسية ووجه مدير إدارة الحدائق والبساتين بمتابعة جودة الأعمال بشكل يومي وسرعة إحلال وتجديد مسطحات النجيل التالفة مع الالتزام بخطط الصيانة والتطوير تنفيذا لتوجيهات محافظ الأقصر بما يعزز المظهر الحضاري للمدينة ويواكب مكانتها السياحية.