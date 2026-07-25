محافظ جنوب سيناء يعتمد 18 نموذجا للتصالح على مخالفات البناء بشرم الشيخ

اعتمد محافظ جنوب سيناء، الدكتور إسماعيل كمال، 18 نموذجا من “نموذج 8” للتصالح على بعض مخالفات البناء بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال عرض رئيس مدينة شرم الشيخ، سامح المتولي لموقف طلبات التصالح بالمشروعات الخاصة بالمدينة.

وشملت النماذج المعتمدة - حسب بيان عن المحافظة اليوم السبت - عددًا من المباني السكنية والمشروعات السياحية، ضمن جهود المحافظة لاستكمال إجراءات التصالح وفقًا لأحكام القانون، وتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار وتحقيق الانضباط العمراني.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة مستمرة في سرعة إنهاء ملفات التصالح وتقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون والحفاظ على النسق الحضاري للمدن.

وقال: “نعمل على تسريع وتيرة إنجاز طلبات التصالح المستوفاة بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين والمستثمرين، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مع عدم التهاون في مواجهة أي مخالفات جديدة.”