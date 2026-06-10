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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أكد انتظام الامتحانات.. وكيل أول تعليم الشرقية يتابع لجان الشهادة الإعدادية بأبوكبير

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
محمد الطحاوي

تابع محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية سير امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها السادس وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وشملت الجولة التفقدية متابعة لجنتي مدرسة أحمد عبادة سالم ومدرسة الشهيد محمد ثروت البرديني بإدارة أبو كبير التعليمية بحضور يحيى أبو النور مدير عام الإدارة التعليمية حيث اطمأن وكيل أول الوزارة على الحالة العامة للجان وانتظام أعمال الامتحانات أثناء أداء الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

واستمع محمد رمضان إلى آراء الطلاب والطالبات حول مستوى الامتحان، مؤكداً أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يخرج عن المقرر الدراسي.

كما تابع مدى توافر سبل الراحة داخل اللجان من حيث التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة والنظافة العامة بما يضمن توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

واطمأن على جودة طباعة أوراق الأسئلة وسلامة الإجراءات التنظيمية داخل اللجان موجهاً بضرورة الدقة في مراجعة بيانات الطلاب والتأكيد على توقيع الملاحظين أمام أسماء الطلاب بكشوف اللجان.

وشدد وكيل أول الوزارة على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين أو المراقبين والعاملين مع منع تجمعات أولياء الأمور بمحيط اللجان حفاظاً على الانضباط وتوفير الهدوء اللازم للطلاب أثناء الامتحانات.

وأكد محمد رمضان انتظام سير الامتحانات بجميع لجان المحافظة في سادس أيامها مشيراً إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بلغ 146116 طالباً وطالبة موزعين على 824 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

وأوضح أن غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم لم تتلق أي شكاوى تتعلق بسير الامتحانات حتى الآن لافتاً إلى استمرار التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة بما يضمن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للطلاب وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.

بالشرقية وزارة التربية والتعليم امتحانات الشهادة الإعدادية وزير التربية والتعليم

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