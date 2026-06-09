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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تكريمًا لها بعد الإساءة.. إهداء عمرة لسيدة ميكروباص الشرقية ومطالب بمحاسبة المتورطين |خاص

النائب علي النقيطي
النائب علي النقيطي
محمد الشعراوي

أكد النائب علي النقيطي عضو مجلس النواب أن السيدة نسمة، التي عرفت إعلاميا باسم "سيدة ميكروباص الشرقية"، تعرضت لحملة واسعة من الاتهامات والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أن ما تم تداوله بشأن ممارستها أعمال السحر والشعوذة لا يستند إلى أي حقائق.

وأوضح النقيطي في تصريحات خاصة أن محتويات الحقيبة التي كانت بحوزة السيدة لا تتضمن أي أدوات أو مواد مرتبطة بالسحر، وإنما اشتملت على بعض المقتنيات الشخصية البسيطة، من بينها هدايا ورسومات وزجاجات عادية، مؤكدا أن ما أُثير حول الواقعة جاء نتيجة تفسيرات غير صحيحة أدت إلى الإساءة لسمعتها.

القصة الكاملة لـ سيدة الميكروباص بالشرقية.. «الداخلية» تكشف حقيقة «شنطة الأسحار» - الوطن

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه التقى بالسيدة نسمه واطمأن على أوضاعها، مؤكدا تقديم الدعم والمساندة لها في مواجهة الآثار السلبية التي ترتبت على الواقعة.

كما كشف عن منحها رحلة عمرة ضمن فوج هذا العام، تقديرا لها وتعويضا معنويا عما تعرضت له من إساءة.

تحركات لمعالجة المشكلات التي تواجه السيدة نسمة

وأضاف أن هناك تحركات ومتابعة مستمرة لمعالجة المشكلات التي واجهتها السيدة خلال الفترة الأخيرة، مع التأكيد على أهمية محاسبة كل من شارك في تصويرها أو نشر مقاطع ومعلومات أسهمت في التشهير بها والإضرار بسمعتها أمام الرأي العام.

وشدد النقيطي على أن احترام خصوصية المواطنين وحماية كرامتهم مسؤولية مجتمعية وقانونية، مؤكدا أن استخدام الكاميرات ووسائل التواصل للإساءة إلى الآخرين أو انتهاك حياتهم الخاصة أمر مرفوض ويستوجب المساءلة القانونية.

 التصدي لظاهرة التشهير الإلكتروني

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القضية تتجاوز كونها واقعة فردية، إذ تطرح أهمية التصدي لظاهرة التشهير الإلكتروني والحفاظ على حقوق المواطنين وكرامتهم، مشيرا إلى استمرار متابعة الملف حتى حصول السيدة على كامل حقوقها القانونية والأدبية.

علي النقيطي مجلس النواب سيدة ميكروباص الشرقية أعمال السحر والشعوذة

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