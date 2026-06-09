برلمانية : استضافة القاهرة لاجتماع الوسطاء بشأن غزة تؤكد مكانة مصر المحورية بالمنطقة

أشادت النائبة سجى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بالاجتماع رفيع المستوى الذي استضافته القاهرة بمشاركة مصر وقطر وتركيا وممثلي عدد من الفصائل الفلسطينية، لبحث سبل استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا التحرك يعكس الثقة الإقليمية والدولية الكبيرة في الدور المصري وقدرته على تقريب وجهات النظر ودفع مسارات التهدئة والاستقرار.

وأكدت “هندي” أن الجهود المصرية المتواصلة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل حجر الأساس في دعم القضية الفلسطينية، والعمل على وقف نزيف الدم الفلسطيني، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة، مشيرة إلى أن مصر لم تتوقف منذ اندلاع الأزمة عن بذل كل الجهود السياسية والدبلوماسية والإنسانية للوصول إلى حلول مستدامة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار

وأضافت عضو مجلس النواب أن الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع والتوافق على استكمال تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الهدوء المستدام وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة إعمار القطاع وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين الفلسطينيين.

وأوضحت أن إشادة المشاركين بالجهود المصرية خلال الاجتماع تؤكد نجاح القاهرة في الحفاظ على دورها التاريخي كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وقدرتها على إدارة الملفات الإقليمية المعقدة بحكمة ومسؤولية.

وشددت النائبة سجى عمرو هندي على أن استمرار التنسيق بين الأطراف المعنية ودعم المسار التفاوضي يمثلان السبيل الأمثل للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن الأمن والاستقرار وتلبي تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في السلام والعيش الكريم.