قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إقرار خطة العام الجديد .. البرلمان يتدخل ويوصي الحكومة بزيادة الدعم
رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك
براءة سيدة دجلة بالمز من تهمة تسميم الكلاب بأكتوبر
إنشاء 5 مصانع كاملة لتدوير المخلفات في 3 محافظات
رسميًا .. فرنسا تحظر دخول وزير المالية الإسرائيلي إليها
البيئة تضع منهجًا مهمًا للحفاظ على الطبيعة ومواجهة تغير المناخ
أزمة مبابي تتفاقم .. هل يفقد منتخب فرنسا سلاحه الأهم في المونديال؟
فيفا يعلن الطاقم التحكيمي لمباراة افتتاح كأس العالم 2026
طلب إحاطة لتشديد الرقابة على العيادات الخاصة ومنع انتحال صفة الأطباء
6 مليون دولار | فتح خزينة بيراميدز والزمالك لـ ضم نجم الأهلي
صدمة لمنتخب المغرب قبل انطلاق كأس العالم 2026
بعد تعرضه لحادث.. الشيخ محمد الجزار: الحمد لله ربنا نجانا من الموت بأعجوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة لتشديد الرقابة على العيادات الخاصة ومنع انتحال صفة الأطباء

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة نهال أبو وافية ، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة ، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجّه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والعيادات الطبية، للتأكد من الصفة الطبية للقائمين بممارسة الأعمال الطبية بها، والتحقق من المؤهلات العلمية والتراخيص اللازمة لمن يتولون الكشف والعلاج للمرضى.

وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة، أن مهنة الطب تُعد من أسمى المهن الإنسانية، باعتبارها ترتكز على تشخيص الأمراض وعلاجها والوقاية منها، وتسهم في تخفيف آلام المرضى وإنقاذ الأرواح، وهو ما يتطلب سنوات طويلة من الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي المتخصص.

وأشارت إلى أنه من المؤسف تكرار الوقائع التي تكشف عن انتحال بعض الأشخاص صفة أطباء وممارستهم العمل داخل عيادات خاصة، بل وإجراء عمليات جراحية للمرضى دون الحصول على مؤهل طبي أو ترخيص قانوني بمزاولة المهنة.

منع انتحال صفة الأطباء

ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ضبط أحد الأشخاص منتحلًا صفة طبيب قلب، وكان يمارس العمل داخل عيادة خاصة ويتمتع بشهرة واسعة في هذا المجال، رغم عدم حصوله على مؤهل طبي أو ترخيص رسمي يتيح له مزاولة المهنة.

وأكدت النائبة أن هذه الوقائع تثير مخاوف من وجود حالات مشابهة قد تهدد صحة المواطنين وسلامتهم، مطالبة وزارة الصحة والسكان بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والعيادات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة انتحال الصفة الطبية.

كما طالبت نهال ابو وافية  بإنشاء بوابة إلكترونية تابعة لوزارة الصحة تتيح للمواطنين الاستعلام عن أي ممارس للمهنة، على أن تتضمن بياناته الأساسية، وصورته، والجامعة والكلية الحاصل منهما على الدرجة العلمية، وتخصصه، ومكان عيادته المرخصة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وحماية المرضى.

مجلس النواب محافظة البحيرة المنشآت الطبية الخاصة العيادات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

محمد العدل

محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل

الزمالك

بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟

بيزيرا

الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

عموتة

المغربي في الأهلي.. ياسين منصور وعبد الحفيظ ينهيان التعاقد مع عموتة

إجازة رأس السنة

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 بعد قرار الحكومة

ترشيحاتنا

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن اِلحق اشتري.. عيار 21 فاق التوقعات

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

وزير الصناعة

وزير الصناعة: نستهدف 100 مليار دولار صادرات بحلول2030 وخلق ميزان تجاري إيجابي

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح قسمي الاستقبال والطوارئ والباطنة الداخلي وعيادة الماموجرافي بمستشفى بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل تكساس صوص

طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..

الأول عربيا والسابع عالميا.. القمر ديالي يحقق إنجازا جديدا

محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي

10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته

10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته
10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته
10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته

فيديو

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد