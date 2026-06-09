برلمانية: اجتماع وسطاء هدنة غزة بالقاهرة يؤكد دور مصر المحوري في الوصول لأمن واستقرار المنطقة

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن استضافة القاهرة لاجتماع هدنة غزة، بحضور دولي وإقليمي وممثلي الفصائل الفلسطينية، برهان واضح حول دور مصر المحوري وأن الدولة المصرية ستظل دائمًا وأبدًا حجر الزاوية والركيزة الأساسية لصناعة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الهريدي في بيان لها اليوم، أن هذا التحرك يعكس الثقة الدولية المطلقة في الدبلوماسية المصرية وقدرتها على جمع الأطراف وصياغة توافقات تاريخية في أصعب المنعطفات السياسية، ومساعيها الحثيثة والمستمرة تجاه دعم حقوق الشعوب الشقيقة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، حيث نجحت الرؤية المصرية في الإبقاء على نافذة الأمل مفتوحة أمام دفع مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى آفاق التنفيذ الفعلي.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوافق الذي شهده الاجتماع بالقاهرة على ضرورة استكمال مخرجات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقمة شرم الشيخ للسلام، يعكس عبقرية الإدارة المصرية في تحويل المقترحات الدولية إلى آليات عمل تنفيذية على الأرض، وهو ما يسهم بشكل مباشر في صياغة خارطة طريق واضحة وقابلة للتطبيق تحقق الهدوء المستدام وتنهي معاناة الأشقاء الفلسطينيين أمام الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية التي تخالف القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وشددت النائبة ميرال الهريدي على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكدة أن مصر لا تكتفي بوقف آلة الحرب ونزيف الدماء فحسب، بل تحمل على عاتقها البُعد الإنساني والتنموي الشامل الذي يضمن للشعب الفلسطيني الشقيق العيش بكرامة على أرضه، تماشيًا مع ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تضع الإنسانية وحق الشعوب في تقرير مصيرها فوق كل اعتبار.