برلماني: مصر تقود جهودًا مخلصة لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار بالمنطقة

أشاد النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، بالدور المصري الفاعل في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي استضافته القاهرة أمس يجسد المكانة الكبيرة التي تتمتع بها مصر لدى مختلف الأطراف، ويعكس نجاح الدبلوماسية المصرية في الحفاظ على قنوات الحوار والتواصل.

وقال مزيرق إن التحركات المصرية المتواصلة بالتنسيق الوثيق مع دولة قطر، وبالتعاون مع الجانب التركي، تمثل ركيزة أساسية لدفع جهود الوساطة نحو تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات القائمة، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن مصر تتحرك وفق رؤية شاملة تستند إلى مسؤوليتها التاريخية والقومية تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تأتي في إطار تحرك عربي وإسلامي أوسع تقوده القاهرة بالتعاون مع الأشقاء من أجل دعم الحقوق الفلسطينية والحفاظ على أمن المنطقة.

وأكد عضو مجلس النواب أن الأحزاب والقوى السياسية المصرية تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في هذا الملف، مشيدًا بالبيانات الصادرة عن مختلف الأحزاب التي أكدت دعمها الكامل لجهود الوساطة والتنسيق المصري القطري، باعتبارهما عنصرًا أساسيًا في إنجاح المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة والاستقرار.

واختتم مزيرق تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية، وأن نجاح جهود الوساطة الحالية يعكس قوة الدولة المصرية ومكانتها الإقليمية وقدرتها على المساهمة في تحقيق الأمن والسلام بالمنطقة.