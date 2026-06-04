مدبولي: جهود مصرية مستمرة للوساطة بين أمريكا وإيران.. وندعم دول الخليج ضد أي عدوان

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة في استمرار عملية الوساطة بين أمريكا وإيران لوقف التصعيد نهائي .



وأشار رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للاتصال الهاتفيّ الذي تلقاه السيد الرئيس من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والذي تم خلاله تناول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا لإشادة الرئيس بالتقارب الكبير في المواقف بين مصر وفرنسا إزاء العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، والدعم الفرنسي لجهود التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وللأزمة في لبنان، فضلا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا.



وأشار رئيس الوزراء إلى التصعيد الذي وقع على البحرين والكويت لافتا إلى أن مصر تدعم دول الخليج والعربية ضد اي عدوان .