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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين تعليم الشيوخ تدعو لمبادرة وطنية لتأهيل أساتذة الجامعات على المهارات الرقمية

الدكتورة غادة البدوي
الدكتورة غادة البدوي
محمد الشعراوي

أكدت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، غادة البدوي، خلال كلمتها بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أن مناقشات المجلس حول التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، تمثل خطوة مهمة في دعم مسار التنمية الشاملة للدولة.

وأشارت البدوي في تصريحاتها إلى ضرورة إطلاق مبادرة وطنية شاملة تستهدف تأهيل أساتذة الجامعات على المهارات الرقمية الحديثة، بما يواكب التطورات المتسارعة في اللوائح والنظم الجامعية الجديدة، مؤكدة أن تطوير المنظومة التعليمية لا يقتصر على الطلاب فقط، بل يمتد ليشمل أعضاء هيئة التدريس باعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية.

وشددت أمين سر تعليم الشيوخ، على أهمية مواكبة الجامعات للتحول الرقمي من خلال رفع كفاءة الكوادر الأكاديمية في استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، وربط العملية التعليمية بالمتغيرات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يضمن تحسين جودة التعليم العالي وتعزيز قدرته التنافسية.

 المبادرات القائمة داخل الجامعات

وفي سياق متصل، تطرقت إلى المبادرات القائمة داخل الجامعات لدعم ريادة الأعمال، مثل نوادي ريادة الأعمال ومكاتب "التايكو"، مشيرة إلى أهمية تقييم المردود الاقتصادي الفعلي لهذه المبادرات، وقياس مدى إسهامها في خلق فرص عمل حقيقية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت البدوي كذلك ضرورة ربط البحث العلمي بالتحديات الواقعية التي تواجه الدولة المصرية في مختلف القطاعات، بما يضمن توجيه المخرجات البحثية نحو حلول تطبيقية تدعم خطط التنمية وتخدم احتياجات المجتمع بشكل مباشر.

واختتمت أمين سر تعليم الشيوخ كلمتها بالتشديد على أهمية تحقيق العدالة الرقمية وتوطين التكنولوجيا داخل الدولة المصرية، بما يضمن إتاحة الفرص بشكل متكافئ لجميع الفئات، ويعزز من قدرة الدولة على التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

الدكتورة غادة البدوي مجلس النواب البرلمان مجلس الشيوخ لمهارات الرقمية

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