منهم 9 قساطر قلبية.. إجراء 27 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى فاقوس

قدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خالص الشكر والتقدير إلى أبطال العمليات بمستشفى فاقوس المركزي، وذلك بعد قيام الفرق الطبية بالمستشفى بإجراء ٢٧ عملية جراحية ومناظير جهاز هضمي وقسطرة قلبية ذات مهارة بنجاح، خلال ٢٤ ساعة، في إطار الجهود المكثفة المبذولة لتقديم الخدمة الطبية للمرضى على مدار الساعة، ورفع كفاءة الأداء داخل الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، بما يساهم في تقليل قوائم الانتظار وتحقيق الاستفادة القصوى للمرضى.

أشاد وكيل وزارة الصحة بالشرقية بجهود إدارة المستشفى وجميع أعضاء الفرق الطبية من الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، مؤكداً أن انتظام العمل الجراحي وإجراء هذا العدد من العمليات المتنوعة خلال يوم واحد يدل على مدى الالتزام وكفاءة أداء الفرق الطبية داخل مستشفى فاقوس المركزي، موجهاً بضرورة الاستمرار بنفس الأداء المتميز لخدمة المرضى وتحقيق مزيد من التطوير، كما قدم الشكر لوكيل المديرية، ولمدير عام الطب العلاجي، ولمدير عام الصيدلة، ولمديري إدارات المستشفيات والخدمات الطبية والرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، تقديراً للجهود الإشرافية المبذولة لدعم المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن العمليات الـ٢٧ التي تم تنفيذها خلال ٢٤ ساعة، شملت إجراء ٧ عمليات جراحة عامة، وعدد ٢ عملية نساء وتوليد، و٥ مناظير للجهاز الهضمي، و٩ عمليات قسطرة قلبية، و٣ عمليات أوعية دموية، إلى جانب جراحة مسالك بولية، وجميعها تمت بفضل الله بنجاح والحالات مستقرة، وتتلقى الرعاية الصحية بالأقسام الطبية بمستشفى فاقوس المركزي.