القبض على شخص صدم قائد دراجة نارية بسيارته بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام قائد سيارة "ملاكى" بالإصطدام بقائد دراجة نارية وإحداث إصابته ولاذ بالفرار بالشرقية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29/ مايو المنقضى تبلغ لمركز شرطة منيا القمح من إحدى المستشفيات بإستقبالها (قائد دراجة نارية "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة" – مقيم بدائرة المركز) ، وبسؤاله قرر بقيام قائد سيارة "ملاكى" بالإصطدام به حال إستقلاله دراجته النارية بدائرة المركز ولاذ بالفرار .

أمكن تحديد وضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "منتهية التراخيص" وقائدها (فنى كهرباء – مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد لعدم قدرته على مفاداته ، وعلل فراره خشية تعدى الأهالى عليه .

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





