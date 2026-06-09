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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل صادمة وراء ادعاء طفل بتعدى مدرس عليه وتهديده بالقتل

الطفل ووالدته
الطفل ووالدته
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة أحد الأطفال لتضرره من قيام مُدرسه بإحدى المدارس الخاصة بالفيوم بالتعدى عليه بالضرب والسب وتهديده بالقتل.

بالفحص أمكن تحديد الطفل الظاهر بمقطع الفيديو (سن 8 – طالب بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة الفيوم) وبسؤال والدته (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم) أقرت بقيامها بحث نجلها على تصوير مقطع الفيديو المشار إليه بإدعاءات كاذبة ونشره على حساب قامت بإنشائه بمواقع التواصل الإجتماعى ، بقصد التشهير بذات المدرسة كمحاولة منها للضغط على مسئوليها لإسترداد باقى المصروفات الدراسية الخاصة بنجلها.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى إستغاثة

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