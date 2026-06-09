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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حقك رجع يا ضنايا.. فرحة عارمة لأسرة سلوى بالغربية ضحية زوجها عقب الحكم عليه بالمؤبد| شاهد

اسرة الزوجة الضحية بالغربية
اسرة الزوجة الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية إخناواي التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الفرحة المبكيه بين صفوف أسرة الزوجة سلوي ضحية زوجها القاتل والذي انهي حياتها لخلافات أسرية عقب الحكم عليه بالمؤبد الأمر الذي أثلج قلوب أهلها وذويها .

تفاصيل الواقعة 

وكانت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية قضت  بالسجن المؤبد لقاتل زوجته بقرية الكوم الأخضر بمركز شبين الكوم عقب نشوب خلافات بينهم.

تحرك عاجل قضائي 

كما تعد سلوي سيدة ضحية  في الثلاثينات من عمرها متزوجة ولديها طفلين بنت وولد كانت تسعي مع زوجها من أجل لقمة العيش ولكن حدثت مشادة كلامية مع زوجها قام بسحب سكين وغرزه في رقبتها لتخرج من الجهة الأخري أمام أولادها.

صوت الأسرة المكلومة 

في ذات السياق  ناشدت ام الزوجة الضحية بسرعه تنفيذ حكم المؤبد الصادر في حق زوجها القاتل لافتا بقولها "الحمد لله حقك يابنتي راجع والقصاص تحقق خلال الأسابيع الثلاثة في اسرع حكم القضائي ".

في المقابل طالب والد الزوجة سلوي: إن ابنته كانت متزوجة قبل ذلك ولديها ابن وانفصلت عن زوجها وتزوجت في الكوم الأخضر ومنذ زواجها و هي في مشاكل كثيرة أنجبت خلال الزواج ولد وبنت.وأضاف أن نجلته كانت تساعد زوجها حيث كانت تدير هي محل لبيع الطعمية وتعمل المخبوزات لأهل القرية حيث أن الزوج كان لديه محل ولكن لسوء سمعته كانت الناس تبعد عنه حتي قامت هي بسد ديونه.

خلافات أسرية وراء الجريمة 

كما كشف والدها أن نجلته كانت تعمل من أجل سد المديونيات علي زوجها وأجرت عملية تكميم  منذ 15 يوما وكنت تنزل أيضا تعمل وهي مريضة للصرف على أولادها.

وتابع  الأب المكلوم والدموع لا تفارق عيناه إلى أنه تلقي اتصالا من نجلته تخبره أن زوجها طلقها وألقي عليها اليمين وفوجئ بعد ذلك باتصال بأن نجلته زوجها قتلها.

حادث ومأساة أسرية 

وتعود تفاصيل الواقعة إلي قبل 3 أسابيع حيث أقدم عامل علي قتل زوجته بسلاح أبيض في رقبتها عقب نشوب مشادة كلامية بينهم تحولت إلى مشاجرة قام علي إثرها المتهم بقتل زوجته أمام أطفالها.

إحالة المتهم للمحاكمة 

كما تم إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات وذلك عقب يوم من ارتكابه الواقعة وانتهاء التحقيقات.

وتلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية أخطارا من الرائد محمد المغربي رئيس مباحث مركز شبين الكوم بمصرع سيدة علي يد زوجها باحدي قري المركز.

بالانتقال تبين مصرع السيدة “ س. ع. أ ” 35 سنة علي يد زوجها وذلك بسبب خلافات أسرية بينهم.

كما  تبين نشوب مشادة كلامية بينهم تحولت إلي مشاجرة قام علي إثرها الزوج بقتل الزوجة.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب جريمته.

الحزن والوجيعة 

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي حيث أن الزوجة تركت طفلين في عمر الزهور (6 سنوات و3 سنوات). 
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

https://www.youtube.com/shorts/Y1Mw-iNNq44

اخبار محافظة الغربية القصاص فرحة أسرة سلوي ضحية زوجها بشبين الكوم

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