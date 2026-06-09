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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على سائق دهس زوجته بسيارة ميكروباص بالجيزة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة "مينى باص" بالإصطدام بزوجته وإحداث إصابتها بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية) بتضرره من زوج شقيقته (سائق – مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالإصطدام بزوجته "شقيقة المُبلغ" عمداً بتاريخ 21/ إبريل الماضى بسيارته، وإحداث إصابتها بكسور متفرقة وإستئصال للكلى لخلافات زوجية بينهما وتم نقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وإدعائه آنذاك لأهليتها بأن إصابتها ناتجة عن إصطدام إحدى السيارات المجهولة بها وفرار قائدها، وعقب تماثلها للشفاء أخطرته بأن زوجها المتسبب فى الحادث، وبسؤال المصابة (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) أيدت ما سبق.


أمكن ضبط المشكو فى حقه والسيارة "المينى باص" المستخدمة فى الواقعة "منتهية التراخيص"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة "المينى باص".. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية سيارة مينى باص

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